Dicomano si riaffida a Zeni Le sue reti per risalire

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’infortunio subito dal nuovo acquisto Cosimo Nocentini pesa molto sul rendimento a centrocampo del, che nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto. E’ vero che gli avversari erano di spessore superiore, specie la Lampo e la capolista Lunigiana Pontremolese, ma il nuovo acquisto (arrivato dal Pontassieve) aveva contribuito a dare alla squadra di Governi un forte sostegno in mezzo al campo. In casaperò ci sono anche delle buone notizie. Dopo i rientri di Pantiferi e Carnevale, per domenica contro il Castelnuovo Garfagnana dovrebbe tornare anche l’attaccante, un giocatore di spessore, la sua assenza in queste ultime gare si è fatta sentire. "Incrociamo le dita, il suo rientro è imminente – dice il tecnico Lorenzo Governi – Siamo fiduciosi di poterlo recuperare per questa gara anche ancora mancano alcuni ...