Diabete | ma perché sta diventando un' epidemia globale che colpisce milioni di persone | anche giovani?

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sempre più casi nel mondo, con diagnosi in aumento tra le fasceli. Un recente congresso a Milano ha fatto il punto con i massimi esperti in materia. Ecco che cosa sappiamo su una patologia in costante ascesa, le nuove, rivoluzionarie terapie, la prevenzione