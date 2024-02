Detenzioni disumane anche in Italia

Prima dell’incontro tra i due premier tuttavia era intervenuto il portavoce di Orban, affermando che i reati di cui è accusata Ilaria Salis "sono gravi sia in Ungheria che a livello internazionale" e ...Legata ai polsi e ai piedi, una cintura stretta in vita, un guinzaglio di catena, Ilaria Salis è comparsa davanti al tribunale di Budapest. Da un anno è in carcere in condizioni terribili. Accusata (.Il caso di Ilaria Salis, chiusa in carcere in Ungheria, fa molto discutere. La donna sta vivendo in condizioni disumane.