Derby da giocare senza calcoli Il doppio ex Sorbi presenta la sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) di Giustino Bonci MONTEVARCHI "Mi piacerebbe che, al di là delle necessità urgenti di classifica di entrambe le squadre, domenica si giochi undi emozioni. Per chi va in campo e per quanti, immagino assai numerosi, lo seguiranno dagli spalti". Con la sua proverbiale pacatezza e sportività, Attilio, il grandeex dell’eterno confronto di vallata, si racconta volentieri a tre giorni dalla gara numero 104, in questo caso sull’erba del Virgilio Fedini, tra Sangiovannese e Montevarchi. "Ho avuto la fortuna di disputare latra rossoblù e azzurri davanti a una cornice di pubblico pazzesca e per un appuntamento così sentito è bello sognare novanta minuti all’insegna della sportività, del campanile sano, mai becero, tra persone e tifoserie perbene che in Toscana non sono seconde a nessuna per ...