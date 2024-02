Deposito di droga nel bed and breakfast Giovane condannato a quattro mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Finito nei guai per un maxidi hashish a Civitanova, ieri è statodi reclusione un 22enne di Treia. Il tribunale ha riconosciuto un vizio parziale di mente al ragazzo, che soffre di un disturbo psichiatrico ed è tossicodipendente. Il 22enne era stato arrestato lo scorso 12 ottobre a Civitanova. In un bed anddove aveva preso una stanza, erano stati trovati due chili e mezzo di hashish e 9 grammi di marijuana. Così il ragazzo era stato messo ai domiciliari. Per questo episodio, ieri per lui si è tenuto il processo con il rito abbreviato, in tribunale a Macerata. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Daniela Bellesi è stato chiamato lo psichiatra Gianni Giuli, che nel 2020 aveva esaminato l’imputato. Il dottor Giuli ha confermato la patologia ...