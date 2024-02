Decreto Energia 2024 | ora è legge | cos’è e cosa prevede

(Di giovedì 1 febbraio 2024) C’è stata la conversione in, con modificazioni, del9 dicembre 2023, n. 181, si tratta del cosiddetto, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di, il sostegno alle imprese a forte consumo die in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.Ilconvertito inintroduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, ...

C’è stata la conversione in legge del decreto energia: novità per la sicurezza energetica, il ricorso alle fonti rinnovabili di energia e gli aiuti alle imprese.Il trend è positivo anche in Italia dove il governo prova ad accelerare con il Decreto Energia, appena convertito in legge ..."Con tutta evidenza il governo e la maggioranza che lo sostiene non ritengono importante la tutela di Venezia, né reputano necessario arginare il fenomeno della subsidenza, particolarmente grave nel ...