De Rienzo FI | “Il turismo dovrebbe essere un volano per l’economia | ma purtroppo Benevento è in preda all’incuria”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Troppe volte, negli ultimi anni a, sono state tentate manovre poco mirate e ragionate per pubblicizzare il nostro territorio, le nostre ricchezze culturali e la nostra storia. Mi trovo costretto a constatare, a tal proposito, quanto la salvaguardia dei beni culturali della nostra città – elemento imprescindibile per l’appeal turistico – sia totalmente approssimativa”. – Così in una nota a sua firma Massimo De, responsabile organizzativo e della segreteria provinciale di Forza Italia – “Le recenti installazioni di luci architetturali per la valorizzazione delle Mura Longobarde tra Port’Arsa e Via Torre della Catena, ad esempio, stridono con l’incuria generale e alcuni tratti delle stesse mura che ancora necessitano di restauro o di interventi di messa in sicurezza. Non dimentichiamo, poi, la situazione ...