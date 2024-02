De Grandis | «Inter e Juventus | prima una differenza! Ora vicine»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)si affronteranno domenica alle ore 20.45 a San Siro, nel big match della ventitreesima giornata di Serie A. Denon crede che i nerazzurri possano accontentarsi di un pareggio. Il giornalista,venuto a Sky Sport, fa anche una considerazione sulle riserve in attacco di entrambe le squadre MAI ACCONTENTARSI –si affronteranno nel big match della ventitreesima giornata di Serie A per uno scontro molto atteso e che vale la testa della classifica. Secondo Stefano De, la squadra nerazzurra non può accontentarsi di un pareggio: «Io penso che proverà a vincere, con un pareggio rimane davanti però ti conviene sfruttare il fattore campo. All’andata ha pareggiato subito la partita dimostrando di saper gestire. Io se fossi ...