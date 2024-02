DAZN Sport | il nuovo canale YouTube per la narrazione delle storie degli atleti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Gruppo, il principale servizio di streamingivo al mondo, lancia il suo, "", come casa per laoriginale della vita dei miglioridentro e fuori dal campo. Ilreimmaginerà i formati e ottimizzerà l'archivio diper la distribuzione sociale. Ilsarà lanciato insieme a una nuova stagione della serie di punta "No Days Off" del Team Whistle, che debutterà con l'arrampicatrice professionista Shauna Coxsey giovedì 1 febbraio.Team Whistle è l'editore di social media e studio di contenuti dicon sede negli Stati Uniti, con una rete di distribuzione che genera cinque miliardi di visualizzazioni al ...

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023 / 2024 con la 22a giornata . Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023 / 2024 con la 22a giornata . Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport , in streaming su NOW e DAZN una stagione di basket da non perdere con la BKT Eurocup 2023 / 2024 , la seconda competizione di basket per ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport , in streaming su NOW e DAZN una stagione di basket da non perdere con la Turkish Airlines Eurolega 2023 / 2024 , la massima competizione ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport , in streaming su NOW e DAZN una stagione di basket da non perdere con la Turkish Airlines Eurolega 2023 / 2024 , la massima competizione ... (sportintv.eu)

"Quello che deprime è l'inadeguatezza del nostro basket, ma non solo in EuroLeague, appena varchiamo le Alpi. Sembra che il nostro basket non esiste più. Vero che la ..."Quello che deprime è l'inadeguatezza del nostro basket, ma non solo in EuroLeague, appena varchiamo le Alpi. Sembra che il nostro basket non esiste più. Vero che la ...Gleison Bremer infiamma il derby d`Italia. Il difensore brasiliano della Juventus ha dichiarato all`ex attaccante Alessandro Matri in un`intervista su Dazn per My Skills: `Se penso mai che… Leggi ...