Dall’utility alle frange | dal romanticismo alla sobrietà | i trend più forti lanciati dalle passerelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Con i saldi invernali definitivamente conclusi e le nuove collezioni che hanno già invaso le boutique, è arrivato finalmente il momento di fare un ripasso generale delle tendenze primavera estate 2024 lanciate dlo scorso settembre ottobre. E questo non solo per sapere che cosa sarà in e cosa sarà out, ma anche per prepararsi a uno shopping mirato e consapevole. Così da completare l’armadio con tutti quei nuoviche incontrano il proprio stile e il proprio modo di vestire. Senza stravolgerli ma attualizzandoli quanto basta. Da New York a Londra, da Milano a Parigi, le sfilate hanno presentato un universo fatto di colori, forme e proporzioni perfetti per accogliere la bella stagione in grande stile. Ripescando ...