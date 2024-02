Dalla coda di bue al pane fritto Ecco il menù

In tre giorni il forte dei marmi passa d alla galizia alla Puglia, d alla Champions League contro il Liceo al posticipo di oggi alle 19,30 contro il ... (sport.quotidiano)

Immagini scioccanti dalla Colombia , dove una frana si è stacca ta in un una strada che collega le città di Quibdó e Medellin, in una zona montuosa ... (ilgiornaleditalia)

Continua a crescere di ora in ora il numero dei morti in Colombia. Almeno 18 persone sono state uccise dalla Frana che si è abbattuta su una strada ... (thesocialpost)

La "codardia" di un bambino che scappa dalla realtà

Non ha avuto il "coraggio" di uccidersi e nemmeno di costituirsi perché Filippo è come un bambino che ha rotto il suo giocattolo preferito e non sa ... (ilgiornale)