Da Castel Volturno | super notizia per Mazzarri | rientra un top

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un’ottimaper Waltered il Napoli, si è allenato in gruppo a, rientro vicino Altra mattinata di lavoro all’SSCN Konami Training Center di. Gli azzurri stanno preparando il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23 esima giornata di Serie A. Sarà una partita importantissima perche dovrà tornare alla vittoria e conquistare così i tre punti utili a smuovere la classifica. Attualmente gli azzurri sono ancorati ancora al nono posto ma di positivo c’è che la quarta posizione, quella che darebbe accesso alla prossima Champions League, dista solo quattro punti. È l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ad essere al quarto posto attualmente, un mese di gennaiolativo ...