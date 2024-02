Cus Milano con tante ambizioni | la strada però è in salita La Leonessa può fare di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È partita la seconda fase della serie A Elite di rugby femminile ed ha confermato le previsioni della vigilia, sia nel girone play off che nel play out. Nel primo caso il Cus, secondo pronostico, ha potuto ben poco contro un Valsugana che ha fatto capire in modo chiaro di voler confermare lo scudetto sulle proprie maglie. Nella prima giornata la compagine milanese ha potuto capire che la principale rivale alla corsa per il secondo posto alle spalle delle patavine è il Villorba, che ha confermato la supremazia già fatta vedere nella prima fase ed ha vinto in casa con il Colorno. Le emiliane domenica ospiteranno le meneghine, che non solo dovranno vincere, ma saranno chiamate a dimostrare qualcosa in più rispetto alle trevigiane (cercando così di porsi in una posizione di vantaggio in vista dello scontro diretto del 18 febbraio). Anche il girone play out pone ...