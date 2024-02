Cure per i pazienti colpiti da ictus L’ospedale classificato Centro Oro | Fondamentale intervenire subito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’obiettivo è uno solo, da sempre: far tornare ialle loro abituali attività quotidiane. In che modo? Trattando tempestivamente il paziente colpito dacerebrale in modo da garantire la massima efficacia delle terapie. È così da anni, neldi Garbagnate Milanese, dove il 75% deiche arrivano in pronto soccorso conischemico vengono trattati entro 60 minuti. Una best practice quotidiana per la Stroke Unit dell’Asst Rhodense che, anche quest’anno, ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito del programma Eso-Angels Awards. Grazie a questo premiogarbagnatese si ècome "Oro", per il secondo trimestre del 2023, nell’ambito del programma promosso da European Stroke ...