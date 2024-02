Cultura | si rafforza il progetto Bibliocoop di piccole biblioteche nei punti vendita Coop

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pisa, 1 febbraio 2024. Prosegue e sila sinergia tra Biblioteca Comunale SMS di Pisa e UniFirenze per incentivare la lettura neicittadini di UniFirenze. Nei giorni scorsi la Giunta del Comune di Pisa ha, infatti, adottato una delibera con la quale è stata approvata la bozza della convenzione che, una volta sottoscritta, rinnoverà e regolerà per i prossimi 3 anni la collaborazione tra le due realtà. Dal 2010, UniFirenze ha infatti avviato il” che prevede l’attivazione, nei suoi supermercati, didi prestito libri con l’obiettivo di promuovere la diffusione della lettura. A Pisa è già attivo nel puntodi Porta a Mare, nel 2024 è ...

Pisa, 1 febbraio 2024. Prosegue e si rafforza la sinergia tra Biblioteca Comunale SMS di Pisa e Unicoop Firenze per incentivare la lettura nei punti vendita cittadini di Unicoop Firenze. Nei giorni sc ...Per questo esprimo soddisfazione per l'istituzione del Museo del Ricordo, certo che contribuirà a contrastare ogni tentativo di mistificare la storia con dottrine negazioniste ...