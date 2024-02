Crema mani anche quella di Helen Mirren | come sceglierla a seconda dei problemi della pelle

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Preserva la morbidezza, combatte la secchezza e i segni del tempo, oltre a lenire e proteggere ledalle aggressioni esterneil vento e il freddo. Ma non esiste unaadatta a tutte, perché i prodotti in commercio hanno formule diverse, che agiscono su precise problematiche. È importante individuareche soddisfa le proprie esigenze. Propriosi fa quando si definisce la skincare per il viso