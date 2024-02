Covid Italia | variante JN 1 domina ancora e sale al 77%

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Continua inesorabile il calo dei casi Covid in Italia e in diminuzione risultano anche i morti . Nella ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Continua inesorabile il calo dei casi Covid in Italia e in diminuzione risultano anche i morti . Nella settimana tra il 18 e il 24 ... ()

Oggi, per la prima volta in Italia , è stato somministrato il Vaccino anticancro a mRNA per il trattamento del melanoma . Questo significativo passo ... (ilgiornaleditalia)

Nuovo Record per gli aeroporti italiani che nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di passeggeri , superando del 2,1% il 2019, anno ... (quotidiano)

L'Istituto superiore di sanità: "Non sembra porre rischi addizionali per la salute pubblica rispetto agli altri lignaggi" in circolazione ...“Le coperture raggiunte in Italia per tutte le fasce di età over 60 anni – commenta Cartabellotta – documentano un sostanziale fallimento della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid-19. I ...Gentile Direttore, vogliamo portare alla sua attenzione la situazione di 20 unità del personale sanitario che opera presso gli Uffici periferici del Ministero della salute ormai disoccupati e ...