Covid | Fiaso | curva dei ricoveri giù in picchiata

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – Ancora giù inladei: -37% nell’ultima rilevazione settimanale. Segno negativo che si conferma ormai da sette settimane nel bollettino della rete sentinella(Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere). Il rallentamento dei contagi – sottolinea– è più immediatamente evidente fra gli asintomatici: -44% nei pazienti “con”, coloro che sono in ospedale per altre cause ma sono risultati positivi al coronavirus. Si riduce invece del 26,8 la percentuale dei ricoverati “per”, ovvero coloro che occupano posti letto nelle malattie infettive o nelle medicine con sindromi respiratorie e polmonari da riferire all’infezione da SARS COV-2. L’età media dei pazienti ...