Covid | calano i contagi | nella provincia di Bergamo a gennaio sono stati 836

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel mese dii nuovi casi dicalati del 65%: erano217.682 a dicembre mentre a fine75.167. Pur considerando che di tamponi se ne fanno sempre meno, siamo scesi da poco più di 1.100.000 a circa 800.000, questo è un risultato positivo. Ancor più lo è se consideriamo un altro dato importante, quello relativo ai ricoveri, chescesi da 6.834 a 2.691. Anche i pazientiricoverati nelle terapie intensive, da 281 a 121. Si tratta in termini assoluti di poche unità per ospedale, il cui profilo è quello di pazienti con età media di 63 anni e con altre patologie, mentre non risultano esserci bambini in terapia intensiva. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in area medica, il ...