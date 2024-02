Così la lotta ai narcotici unisce Usa e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Martedì e mercoledì, a Pechino, Stati Uniti ehanno avviato le attività del Gruppo di lavoro bilaterale anti-, un meccanismo per coordinare gli sforzi bilaterali per contrastare la produzione globale e il traffico di droghe sintetiche illecite, compreso il fentanyl. Si tratta di uno dei risultati più tangibili dell’incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping in California a novembre. Dell’avvio del gruppo di lavoro avevano parlato anche il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, nel loro recente faccia a faccia a Bangkok. Passi avanti nei colloqui Sono stati colloqui “concreti” ma serve fare “molto di più”, ha spiegato Jen Daskal, vice assistente del presidente Biden e vice consigliere per la Sicurezza interna. “C’è un rinnovato spirito di impegno a cooperare”, ...