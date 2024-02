Così il cambiamento climatico sta devastando la Terra e ruba fino a sei mesi di vita all’uomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oltre allaa fare le spese delsarà l’uomo, che subirà una riduzione dell’aspettativa dimedia di circa sei. A lanciare l’allarme uno studio della Shahjalal University of Science and Technology e della New School for Social Research, negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista ad accesso libero PLOS Climate. Secondo la ricerca, un aumento della temperatura di un solo grado Celsius potrebbe privare gli esseri umani di circa cinquedi, con le donne e le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite in modo sproporzionato. La temperatura e le precipitazioni, due segni indicativi del, sono all’origine di importanti condizioni di salute pubblica, da quelle acute e dirette, come disastri ...