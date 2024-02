“Così è la fine” Harry e Meghan | retroscena devastanti | non immaginavano che sarebbe andata così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Markle e il principe, la notizia piomba sulla coppia. Da diverso tempo ormai le loro uscite pubbliche e soprattutto le rivelazioni fatte nel libro “Spare” e nella serie tv Netflix non fanno che creare clamore e ripercussioni. Dopo l’uscita del librosparì per giorni e il principe si affrettò a precisare: “Nulla di ciò che dichiaro in Spare è stato scritto con l’intento di danneggiare i miei parenti. Amo la mia famiglia e sempre la amerò”. Nonostante la grande attenzione riservata alla serie tv e al libro le cose non sembrano affatto andare per il meglio per. I due avevano creato la casa Archwell Productions che avrebbe dovuto farli arricchire attraverso contratti milionari con Netflix e Spotify. Ma le ultime indiscrezioni sull’azienda rivelano che qualcosa non ha ...