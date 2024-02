Cosa penso del carabiniere che rinnega Mattarella | si scatena Maurizio Corona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Ha fatto unagravissima, lui è un servitore in divisa della Repubblica": Mauro, in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, ha commentato così il caso delche a Milano, durante una manifestazione pro Palestina, avevato il presidente della Repubblica Sergio, dicendo di non averlo votato o scelto e quindi di non riconoscerlo. Dopo l'episodio, il comando generale dell'Arma ha disposto il trasferimento immediato dela un incarico non operativo, adottando i provvedimenti disciplinari necessari. Mentre il militare ha poi chiesto scusa, spiegando il gesto: "Il presidente della Repubblica è il mio simbolo. Mi sono ritrovato a dire una frase stupida e non pensata veramente, sono mortificato". ...