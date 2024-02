“Cosa hanno fatto i figli” Kate Middleton a casa | la sorpresa dei principini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a. Il suo ricovero, lo scorso 16 gennaio, era arrivato in maniera improvvisa: a dare l’annuncio che la principessa del Galles dovesse essere sottoposta a un intervento chirurgico era stata data da Kensington Palace. Una nota in cui, a operazione avvenuta, si leggeva: “L’ospedale in cui la principessa del Galles è ricoverata è il London Clinic e l’intervento ha avuto esito positivo.dovrà rimanere a riposo assoluto fino alla festività di Pasqua. Completando così il periodo di convalescenza di due settimane che trascorrerà in ospedale”. “La principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità”. E in effetti dopo due ...