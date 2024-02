“Cosa dovete sapere” L’Ungheria risponde in 24 punti su Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il dibattito sul caso diè rovente. Le vergognose immagini della docente lombarda tenuta in catene al processo in Ungheria hanno giustamente indignato tutti, ma purtroppo non sono mancate le polemiche strumentali da parte della sinistra, in prima linea per sfruttare ogni occasione per denigrare il governo. A puntare il dito contro i compagni – ma non solo – ci ha pensato Zoltan Kovacs, Segretario di Stato per le comunicazioni e le relazioni internazionali del. Il portavoce di Viktor Orbàn ha parlato senza mezzi termini “attacco orchestrato e di sinistra volto a distruggere le buone relazioni politiche tra Ungheria e Italia”. Kovacs ha messo nel mirino “i media di sinistra e gruppi per i diritti umani“, rei di aver “lanciato un attacco orchestrato contronel caso di tre cittadini ...