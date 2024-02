“Cosa dovete fare per sostenere la partner nel post-partum” | la lista della tiktoker per i papà

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Melissa Messer, content creator di TikTok, haato un video nel quale mostra unadi cose importanti a cui pensare perla proprianel periodo immediatamente successivo al parto. La donna ha chiamato questo elenco “il minimo indispensabile”, e vi ha incluso cose come l’idratazione, il primo soccorso medico e la curacasa e degli altri figli. “Ok, la primae probabilmente la più importante è che le bottiglie d’acqua dovrebbero essere sempre riempite con acqua fresca”, ha esordito, rivolgendosi direttamente aidi chi è in. “Ad esempio, non lasciare che si arrivi al punto in cui lei deve chiedere. Tienila pronta. Un’altrache dovrebbe essere riempita senza che ...