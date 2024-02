Corrado Ocone | il vizietto comunista | ridimensionare i gulag

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Se lo scopo de La Stampa era quello di dare una risposta autorevole al ministro Sangiuliano, che, in un articolo sul giornale torinese, aveva rilevato come la sinistra italiana faccia ancora oggi fatica a definirsi anti, il risultato non è stato sicuramente all'altezza delle intenzioni. Non, ovviamente, perché Giovanni De Luna non sia uno storico di tutto rispetto, ma perché, nel suo intervento, si è mostrato tanto reticente da perdere il filo del ragionamento e cadere più volte in contraddizione. In sostanza, egli è incappato proprio in quel “vizio fatale” che imputa alla destra: l'uso politico della storia. In prima istanza, il suo articolo intende smontare l'equiparazione delle tragedie generate dal nazifascismo con quelle di cui si è macchiato il comunismo. Il sottinteso, nemmeno tanto implicito, è che il primo è stato il “male assoluto”, mentre il ...