Cori Truffe agli anziani | i Carabinieri incontrano i cittadini al centro “Argento Vivo”

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Nel pomeriggio del 31 gennaio a(LT), presso il” si è tenuto l’incontro per proseguire la campagna di sensibilizzazione deidel Comando Provinciale di Latina, rivolta alle persone anziane, al fine di aiutarle a difendersi dallee su come difendersi dai truffatori dati direttamente alle fasce più L'articolo Temporeale Quotidiano.

La corte sportiva d'appello nazionale della Federcalcio ha accolto in parte il ricorso dell'Udinese e ha trasformato la sanzione per i cori razzisti a Maignan da una partita con lo stadio intero chius ...La questione razzismo nel calcio italiano non è affatto risolta. Lo testimoniano i cori a Mike Maignan e i fischi durante il minuto di silenzio per il Giorno della Memoria dei tifosi della Lazio. Ma a ...CORI – Nella mattinata odierna, in Cori, località Giulianello, presso il Centro “Il Ponte”, si è tenuto incontro al quale ha partecipato il Comandante della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito d ...