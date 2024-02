Coppa del Mondo fioretto 2024 | dal 9 all’11 febbraio gli azzurri a Torino per il GP FIE

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Questa mattina aè stato presentato il Grand Prix FIE“Trofeo Inalpi” dimaschile e femminile in programma all’Inalpi Arena dal 9. Tutto pronto per la prima stagionale del circuito d’elite GP con diversia caccia anche del pass per Parigi. Sono già ammessi per ranking ai tabelloni principali, che si disputeranno l’11, i campioni delin carica Tommaso Marini e Alice Volpi, l’olimpionico Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Martina Batini.Il Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma Maurizio Randazzo è intervenuto in conferenza stampa: “Il Trofeo Inalpi è un fiore all’occhiello del calendario internazionale e quest’anno avrà una ...