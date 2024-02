Coppa Davis | gli azzurri al Quirinale c’è anche Berrettini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In programma oggi l’incontro con Sergio Mattarella Oggi, 1 febbraio, Sergio Mattarella incontrerà gli eroi italiani del tennisvincitori a novembre della. Il Capo dello Stato riceve al, salone degli Specchi, la squadra che ha vinto laedizione 2023. Dopo 47 anni, capitan Volandri, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Stando a quanto riporta sia La Stampa e Supertnnis sarà presentaMatteo. L’azzurroa Malaga non era in campo ma aveva presenziato e partecipato come supporter degli. Proprio ieri, in conferenza stampa Sinner ha parlato del romano. “Ci siamo sentiti dopo la finale, mi ha scritto un bellissimo ...