Coop lancia le nuove linee di alimenti per cani e gatti | dalla polpa di cicoria agli snack con farine di insetti Tutte le novità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano –sul mercato 4didedicati a, per un totale di oltre 200 prodotti.davvero per tutti i gusti e le tasche, con un occhio al benessere e anche all’innovazione, come gliricavati da farina di. La presentazione delleè stata fatta nella mattinata di oggi giovedì 1 febbraio nella sede diin via Arona a Milano. L’impegno dinel pet food conferma quanto il settore sia cresciuto negli ultimi anni e quanto ormai l’alimentazione degli animali domestici sia una fetta di mercato determinante. I dati In Italia ci sono oggi 10,2 milioni die ...