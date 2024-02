Convocazioni e eventi nelle contrade | assemblee | cene e cultura

(Di giovedì 1 febbraio 2024) · CHIOCCIOLA – Domani alle 21 in prima convocazione ed alle 21,30 in seconda convocazione nei locali della società San Marco si terrà l’assemblea generale. Ordine del giorno: Comunicazioni dell’ On.do Priore, Proposta di modifica delle Costituzioni, Varie ed eventuali. · LEOCORNO – Domenica 4 febbraio cena della domenica con partita. – Martedì 6 febbraio cenino del Capitano. – Venerdì 9 discoteca di Carnevale. – Sabato 17 pizza in società. – Domenica 18 cena della domenica con partita. – Sabato 24 cena della caccia. – Domenica 25 cena della domenica con partita. · PANTERA – Oggi alle 21,30, è convocata l’adunanza del Seggio in seduta plenaria con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni On.do Priore, Nomine previste dall’art. 11 lett. D dello Statuto, Proposta revisione Statuti, Varie ed eventuali. – Domani cena e discoteca. Prenotazioni su PanterApp e nel ...

Ufficiale la lista dei convocati dell'Italia per il Grand Slam 2024 di Judo che si disputerà a Parigi dal 2 al 4 febraio ...La stagione olimpica sta per entrare definitivamente nel vivo per il judo con il Grand Slam di Parigi 2024, in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio sui tatami della Accor Arena di Bercy. Il pr ...Da martedì 20 a domenica 25 febbraio si terranno i Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l'arco, primo grande evento della stagione internazionale con in palio le medaglie. La rassegna continenta ...