Controlli sulle strade in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Prosegue la campagna dimirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezzadi Monteprandone. Per il mese di febbraio la polizia locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio. Sabato 3 febbraio, dalle ore 13 alle 17 in via Salaria in contrada Sant’Anna; venerdì 9 dalle ore 10 alle ore 13 lungo la provinciale 54 in zona Colleappeso; sabato 17 dalle 13 alle 17 in via Scopa e venerdì 23 dalle ore 13 alle 17 in via Salaria contrada Sant’anna. Agli organi competenti non sono state comunicate in anticipo altre programmazioni, poiché la polizia provinciale sta riorganizzando il servizio e i comuni che hanno affidato l’attività di controllo alla polizia locale Monti Azzurri, non hanno inviato al comando provinciale della polizia stradale la ...