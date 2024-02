Controlli nella Terra dei fuochi | nove attività sequestrate e sette persone denunciate

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuove operazioni interforze sono state condotte dalle unità dell’Esercito, su base 82° Reggimento fanteria “Torino”, e dalle Forze di Polizia per prevenire i reati ambientalicosiddettadei fuoch. Aihanno preso parte le polizie locali e provinciali, l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi e di Asl e Vigili del fuoco. I risultati contano 9imprenditoriali, 7, 3 veicoli sequestrati e sanzioni per più di 60.000 euro. Nell’di controllo del territorio metropolitano, è stata attenzionata prima l’area tra San Paolo Belsito a Palma Campania e poi la zona flegrea, passando al vaglio siti produttivi nei comuni di Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida e Bacoli. In ...

