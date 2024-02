Conte più Lukaku | una Big italiana sogna in grande | i dettagli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La coppia che contribuì enormemente alla conquista dell’ultimo scudetto dell’Inter potrebbe ritrovarsi in una piazza dalla grandi ambizioni ‘Squadra che vince, non si cambia‘, dice il detto. Parafrasando l’antico proverbio, potremmo dire ‘Coppia che ha vinto, potrebbe rivincere‘. Questo potrebbe essere il motivo principale alla base di un disegno che avrebbe del clamoroso, se fosse portato a compimento. Antonioe Romeluancora insieme. In una big di Serie A. Pazzesco. Clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico e del bomber (LaPresse) – Cityrumors.itIl tecnico salentino, disoccupato ancora per poco considerando lo stuolo di corteggiatori con cui fa i conti quasi quotidianamente, e il bomber belga, protagonista di un’ottima stagione nelle file della Roma, sono stati rispettivamente la mente e il braccio dell’ultimo scudetto della ...