Conte Milan | Criscitello | «Ecco la data dell’accordo»

Il giornalista Giovanni Capuano, di Radio 24, ha commentato e alimentato dubbi in merito al mercato di gennaio del Milan. Il mercato di gennaio volge ormai al termine ed è giusto trarne delle consider ...Continuano ad alimentarsi le voci che vedono Conte come allenatore del Milan. In tal senso spunta la possibile data per l’accordo Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. A raff ...Infortunio Bennacer – Dopo il rocambolesco pareggio di sabato contro il Bologna, il Milan si appresta ad affrontare sabato il Frosinone in trasferta. Come riferito da Sky, Pioli può sorridere per le c ...