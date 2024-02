Conte finalmente confessa | “Col Covid misure da Stato sovietico”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si dice che il tempo è galantuomo. Basta saper attendere e prima o poi i fatti ti danno ragione. Abbiamo passato mesi e mesi, su questo sito, a sottolineare come lemesse in campo dal governoII in piena pandemiatutto avevano tranne i crismi dei principi liberali. Giusto per fare un riassunto: lockdown, zone rosse, zone arancioni, zone gialle, aperitivi sì, cena seduti no, caffè al bancone permesso ma al tavolo no, autocertificazioni che cambiavano dalla sera alla mattina e interminabili dirette in cui il signore del(Giuseppi) spiegava ai cittadini come dovessero comportarsi. Pena: sguinzagliare la polizia dietro ai runner in spiaggia, con tanto di droni caccia ribelli. Durante l’assurda presentazione del libro di Roberto Speranza, di fronte a una pletora di eletti uniti da una sorta di ...