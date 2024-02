Consolato Usa di Firenze | “Nessun danno | attività regolari”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sui profili social deldegli Stati Uniti aè stato reso noto che non ci sono stati nè feriti nè danni dopo il lancio di bottiglie incendiarie verificatosi la notte scorsa, 1 febbraio 2024, contro la sede fiorentina L'articolo proviene daPost.

Un episodio inquietante, che riporta alla mente stagioni passate della storia d’Italia, quello avvenuto nella notte di oggi, 1 febbraio 2024, a Firenze, con due molotov scagliate verso il consolato Us ...Sui profili social del consolato degli Stati Uniti a Firenze è stato reso noto che non ci sono stati nè feriti nè danni dopo il lancio di bottiglie incendiarie verificatosi la notte scorsa, 1 febbraio ...Nardella: "Gesto grave e ingiustificabile. Piena collaborazione ai Carabinieri per identificare i responsabili" ...