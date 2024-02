Consiglio Ue | Michel | Raggiunto accordo a 27 su 50 mld di aiuti all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo da 50 miliardi per l'all'interno del bilancio dell'UE. Ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l'. L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l'; sappiamo qual è la posta in gioco". Così il presidente delUe, Charles, annunciando il via libera da parte dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea a un'intesa per il supporto all'. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev