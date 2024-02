Consigli Fantacalcio | 23ª giornata di Serie A | chi schierare e chi evitare

(Di giovedì 1 febbraio 2024) E’ il turno dello scontro scudetto tra Inter e Juventus. Si avvicina l’inizio della 23ªdel campionato diA e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Nel primo anticipo sfida interessante tra Lecce e Fiorentina, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Sabato alle 15:00 due scontri per le zone medio-basse: Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Alle 18:00 trasferta del Milan contro il Frosinone con la possibilità per i rossoneri di accorciare dalla coppia Inter-Juventus. In serata Bologna-Sassuolo. Domenica il lunch match tra Torino e Salernitana, poi il Napoli contro l’Hellas Verona. Infine due big match: Atalanta-Lazio e Inter-Juventus, lunedì Roma-Cagliari. Ecco tutti ideldi CalcioWeb., 23ªdi ...

Okereke al Torino - UFFICIALE il passaggio di Okereke al Torino: la scheda fantacalcio e i consigli per l'asta ...Non tanto per i bonus, ma sicuramente per le prestazioni solide. Angelino, confermato titolare sulla fascia sinistra a Roma, si presenta come il classico terzino ideale per il Fantacalcio, con la ...Consigli fantacalcio - Ultime ore di calciomercato e massima attenzione alle operazioni last minute delle 20 squadre di Serie A.