Considerare l' altruismo | attenuanti al marito che uccise la moglie malata

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per Franco Cioni, il 74enne che il 14 aprile 2021 a Vignola (Modena)laLaura Amideiterminale, non si puòil gesto isolatamente "rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall'imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia". "Non si può nonl'del" la, riconosciuta l'attenuante Segui su affaritaliani.it

