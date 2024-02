Condannati all' impunità

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) C’è un bambino di cinque anni morto perché un altro bambino di vent’anni giocava a Dio. Correva su un Suv registrando un video per Youtube. E ora c’è Matteo Di Pietro, il bambino grande, che non farà nemmeno un giorno di carcere per aver ucciso Manuel