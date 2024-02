Comune di Capolona | vincono Campionato Italiano di freccette Le Maleficent

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arezzo, 1 febbraio 2024 – Sono sei lerosa del Circolo di San Martino Sopr’Arno, sono di, Castel Focognano, Palazzo del Pero e Anghiari . Erica Bendoni, Claudia Vitellozzi, Lucia Buffetti, Alice Bracci, Elena Fierli e Katy Innocenti , insieme formano una squadra magica “Le” , e oggi sono le Campionesse Italiane a Squadre 2023 diSoft Dart , Federazione Open Dart , portando così sul podio più alto il nome di, dove nascono nel 2020 e dove si allenano. “E’ una grande soddisfazione per il titolo ma soprattutto perché e’ il giusto coronamento di un gruppo della frazione di San martino che sta svolgendo la sua attivita’ in maniera encomiabile con grande impegno “ ha dichiarato il Sindaco Mario Francesconi “un grande ringraziamento e un grande onore per il ...