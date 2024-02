Comunali | Rocchi rilancia | Il terzo mandato qui? La campagna elettorale non cambia di una virgola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) CAPANNOLI La sfida per le prossime elezioni amministrative a Capannoli si gioca tra due donne: la sindaca uscente Arianna Cecchini e Silviaa capo di una coalizione civica che ha ricevuto il sostegno di Italia Viva, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Silvia, è di questi giorni l’annuncio da parte della sindaca uscente di candidarsi per il. Come commenta questa notizia? "Non mi piace parlare in termini generici, non tutte le amministrazioni sono uguali, tuttavia 15 anni di seguito alla guida di un comune come il nostro sono tanti e non sono affatto sicura che questo significhi “fare il bene comune“. La mia, anzi la nostra,non cambierà di una. Il nostro intento è far comprendere ai cittadini di Capannoli e ...