Come sta andando il mercato dell’editoria libraria in Italia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ci sono due ecosistemi in cui si suddivide il concetto di editoria: quella relativa alla pubblicazione dei quotidiani e quella che si occupa dei libri (saggi, romanzi o racconti). Due binari paralleli che rappresentano due vite diametralmente opposte. Perché se nel primo caso il mondo del digitale ha fagocitato le dinamiche di(con un cospicua ed esponenziale crollo delle vendite per i “cartacei”), nel secondo la parte “fisica” rappresenta ancora la porzione preponderante del commercio di settore. L’editoriain, nonostante le difficoltà e il lento e inesorabile calo del numero di lettori, continua a viaggiare su buoni livelli, con le novità tecnologiche che ancora non sono entrate nei cuori dei cittadini. LEGGI ANCHE > L’autrice che incolpa Amazon (e Goodreads) di aver permesso la vendita di libri scritti a ...