Come prosegue il mercato delle avversarie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La Ternana, diretta concorrente dell’Ascoli per la salvezza, dopo la partenza di Mantovani e Diakité in difesa si è rinforzata con l’arrivo di Dalle Mura dalla Fiorentina. Il classe 2002 vestirà la maglia rossoverde con la formula del prestito. In cadetteria il giocatore ha già giocato con Spal, Reggina e Pordenone. Il Lecco, oltre alla possibilità di operare un nuovo avvicendamento in panchina, sta pensando in queste ultime ore didi acquisire anche un portiere. Il profilo messo nel mirino è quello dell’esperto Lamanna del Monza. Il Cosenza invece sta cercando di accelerare i tempi per riuscire a chiudere due arrivi dall’Atalanta. Si tratta di Morachioli e Da Riva. Due centrocampisti che consentirebbero a Caserta di avere a disposizione alcune alternative sulle quali contare in mediana. Il primo, attualmente in prestito al Bari, è corteggiato anche dalla ...