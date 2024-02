Come lavorare in Svizzera e percepire uno stipendio da favola | i documenti che occorrono

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Adesso è possibileinunoda. Sono diversi iche: cosa bisogna sapere. In Italia il lavoro spesso è poco e con retribuzioni che non soddisfano i cittadini. Proprio in questo contesto, una soluzione a questo problema potrebbe essere proprio il trasferimento nella vicina. Infatti il paese elvetico non è alla ricerca solamente di professionisti specializzati, ma anche di manovali. La soluzione per gli italiani potrebbe esserein– Cityrumors.itGeneralmente anche gli stipendi sono più alti e il cambio tra franco ed euro non comporta alcun svantaggio. Un paesequello ai confini con la penisola offre anche una ...