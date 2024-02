Combinata nordica | Westvold Hansen sugli scudi nel PCR di Seefeld | Hagen la tallona Azzurre nelle retrovie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Inizia la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2023-24 dicon il classico PCR in quel diin Tirol (Austria). Siamo in una località iconica per il settore maschile, quel luogo dove vincere ti porta dritto nella storia. Per le ragazze è la seconda apparizione tirolese, con le due competizioni dell’anno scorse vinte tutte da Gyda Westwold. Il programma del weekend è di due gare: venerdì assisteremo al format abituale, sabato vedremo invece una ‘Compact’. Erano appena in ventidue le iscritte a questo PCR, con i risultati che saranno presi come partenza della frazione di fondo in caso non si riuscisse a saltare in una gara del weekend. La migliore sul trampolino austriaco è stata la norvegese, che dopo un paio di settimane di ...