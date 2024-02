Combinata nordica | Riiber si impone nel PCR di Seefeld davanti a Lamparter Bene Costa | 14°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Triple disi è aperto quest’oggi con il Provisional Competition Round, che verrà preso in considerazione nei prossimi giorni nel caso in cui il segmento di salto di una delle tre gare individuali del weekend dovesse essere annullato per maltempo, in occasione della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di. Jarl Magnussi è confermato il punto di riferimento anche sul trampolino piccolo tirolese HS109, firmando il miglior punteggio (150 punti) con un fantastico salto di 112.5 metri macchiato però da un atterraggio imperfetto e penalizzato in parte dai giudici. Il fenomeno norvegese, dominatore della Coppa del Mondo, partirebbe nel segmento di fondo con un vantaggio di soli 5 secondi sull’austriaco Johannes, al rientro dopo aver ...