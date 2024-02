Combinata nordica | quello di Seefeld sarà il “weekend dei record” per Jarl Magnus Riiber?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra venerdì 2 e domenica 4 febbraio, la Coppa del Mondo divivràche – nell’ottica della Fis – dovrebbe essere il pinnacolo della stagione, ovverosia il Triple di. Al di là delle etichette e del valore che si vuole dare all’appuntamento, i prossimi tre giorni avranno modo di regalare una serie di accadimenti di portata storica per la disciplina, tutti legati all’uomo-ovunque. Domenica scorsa, il norvegese ha toccato quota 90 podi in Coppa del Mondo, appaiando Hannu Manninen in vetta alla graduatoria all times. Il finlandese è ormai prossimo a essere superato, ma lo scandinavo avrà l’opportunità di fare molto di più. Il ventiseienne di Oslo vanta una sequenza aperta di 17 piazzamenti nella top-three in gare di primo ...